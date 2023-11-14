Эльмир Алиев, отдел спорта 14 ноября 2023, 23:33

16 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится отборочный матч чемпионата Европы-2024 между футбольными сборными Азербайджана и Швеции.

Это будет первая игра шведов после матча с Бельгией в Брюсселе, где случились трагические события. Напомним, 16 октября ранее судимый и сбежавший из тюрьмы в Тунисе Абдесалем Лассуэд открыл на улице огонь по шведским болельщикам, прибывшим на матч. В результате двое были убиты и один получил ранения. На следующее утро Лассуэда выследили. Он был застрелен бельгийской полицией и скончался по дороге в больницу. Еще до смерти преступника в соцсетях распространилось видео, в котором Лассуэд взял на себя ответственность за нападение от имени ИГИЛ. Бельгийские власти заявили, что целью убийцы были шведы, возможно, в отместку за сожжение Корана в Швеции. Матч Бельгия – Швеция был приостановлен после первого тайма при счете 1:1. Шведские футболисты заявили, что не хотят играть во второй половине матча. Бельгийцы согласились. Сообщалось, что шведские болельщики в целях безопасности вынуждены были снять с себя одежду и атрибуты сборной Швеции, чтобы их было сложнее опознать.

Впоследствии УЕФА принял решение, что матч не будет доигрываться, учитывая то, что игра не имела особого турнирного значения. Итоговый счет – 1:1. Перед матчем в Баку в Швеции было много вопросов относительно того, стоит ли шведским болельщикам ехать в Азербайджан. Несколько десятков фанатов все-таки прилетят в Баку. Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал их «героями». В организации поездки сборной Швеции в Баку помогает новый спортивный директор футбольного клуба «Нефтчи» Йенс Андерссон, до недавнего времени занимавший этот пост в сборной Швеции.

«Я несколько раз разговаривал с Йенсом, - говорит менеджер по безопасности Федерации футбола Швеции Стефан Дежемир. – Я не буду вдаваться в подробности наших бесед. Но могу сказать, что Йенс дал положительные отзывы о Баку. Он также сообщил, что чувствует себя в безопасности благодаря помощи, которую он получает от местной футбольной ассоциации и властей Азербайджана». По словам Дежемира, в вопросе безопасности ведется такая же работа, что и раньше. Еще до преступления в Бельгии были внесены изменения, связанные с ситуацией в мире и угрозой, существующей для шведов. С автобуса был убран логотип сборной Швеции. Помимо этого, было принято решение, что в одиночку выходить на улицу можно только в гражданской одежде. В отличие от шведских болельщиков, крупная местная телекомпания Viaplay, вещающая не только в Швеции, но и в семи странах Европы, а также в США и Канаде, отказалась от идеи командировать своих сотрудников в Баку.