Дети Политковской об освобождении убийцы своей матери

Дети Анны Политковской Вера и Илья выпустили совместно с редакцией «Новой газеты» заявление по поводу досрочного освобождения из тюрьмы Сергея Хаджикурбанова, который был осужден на 20 лет по делу об организации убийства Политковской. Хаджикурбанов отправился воевать в Украину.

«О помиловании убийцы не сообщили ни потерпевшим, ни редакции. Как не сообщают о том, как ищут остальных убийц - и прежде всего заказчика. Потому что не ищут. Потому что их покрывают», - утверждают авторы заявления.

По их мнению, произошедшее - один из признаков того, что российские власти используют закон так, как им захочется.

«Для нас это «помилование» - не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это - чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга», - говорится в заявлении.

В публикации также пересказывается биография помилованного Хаджикурбанова. Он был капитаном московского управления по борьбе с организованной преступностью МВД России, был осужден за превышение должностных полномочий, параллельно с обвинением в организации убийства Политковской ему также предъявили обвинение в похищении и пытках человека.

«Комментировать тут нечего. Требовать не от кого. Искать справедливость бессмысленно - ее закрыли в карцер за дискредитацию власти. А убийцы будут делать то, что они привыкли, глумясь над жертвами, их родственниками и друзьями, свидетелями, судом, законом и государством, которое оказалось столь слабым, что обратилось к ним за помощью и снисхождением», - считают авторы обращения.

О том, что Хаджикурбанов был помилован и уехал на войну в Украину, сообщалось сегодня утром.