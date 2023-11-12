В Армении рассказали, где могут пройти переговоры с Азербайджаном

Армяно-азербайджанские переговоры в ближайшее время могут состояться в Брюсселе или Вашингтоне, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Одной из целей визита в регион специального представителя госсекретаря США Луиса Боно является организация встречи в Вашингтоне», - подчеркнул Григорян.

Секретарь Совбеза отметил, что Армения с мая 2021 года не получала от ОДКБ необходимой помощи, в связи с чем не было дано достаточных разъяснений.

Затем он отметил, что в условиях отсутствия ответов на вопросы Армении от ОДКБ нет никаких проблем в неучастии в подобных мероприятиях. Отвечая на вопрос, почему в этих условиях Армения не выходит из структуры, Григорян подчеркнул, что членство Армении в ОДКБ никоим образом не препятствует развитию отношений с другими государствами: «ОДКБ выходит из Армении, а наши шаги - лишь реакция на это».