Теймур Раджабов и Ниджат Абасов проиграли, Азербайджан опустился на 15-е место
В Будве (Черногория) продолжается командный чемпионат Европы по шахматам.
Сегодня в 4-м туре рейтинг-фаворит мужского турнира сборная Азербайджана потерпела уже свое второе поражение на нынешнем Евро. Наша команда проиграла Хорватии – 1,5:2,5.
Теймур Раджабов (2745) уступил на первой доске черными фигурами Ивану Саричу (2659). Шахрияр Мамедъяров (2734) белыми взял верх над Анте Бркичем (2622). Рауф Мамедов (2644) сыграл вничью черными с Сашей Мартиновичем (2542). Увы, сильно подвел команду полуфиналист летнего Кубка мира Ниджат Абасов (2679), проигравший в решающей партии белым цветом Марину Басиочичу (2537).
Как видим, все соперники прилично уступают нашим шахматистам в рейтинге, но реализовать превосходство в классе не удалось.
Этот проигрыш опустил сборную Азербайджана, являющуюся 3-кратным чемпионом Европы, на 15-е место. У нашей команды, капитаном которой является Гадир Гусейнов, 4 очка. Мы отстаем от лидеров на 3 очка.
Женская сборная Азербайджана играла с Францией. Обе команды перед этим туром имели по 6 очков и возглавляли турнирную таблицу.
Гюнай Мамедзаде на первой доске свою партию белыми выиграла, Ханым Баладжаева на третьей доске проиграла, а Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова сыграли вничью. В итоге 2:2.
Теперь у трех лидирующих команд по 7 очков – у Азербайджана, Франции и Германии. По дополнительным показателям француженки по-прежнему первые, мы сохраняем вторую строчку, а Германия идет третьей.
Чемпионат Европы будет состоять из 9 туров и завершится 20 ноября.