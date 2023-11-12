Теймур Раджабов и Ниджат Абасов проиграли, Азербайджан опустился на 15-е место

В Будве (Черногория) продолжается командный чемпионат Европы по шахматам.

Сегодня в 4-м туре рейтинг-фаворит мужского турнира сборная Азербайджана потерпела уже свое второе поражение на нынешнем Евро. Наша команда проиграла Хорватии – 1,5:2,5.

Теймур Раджабов (2745) уступил на первой доске черными фигурами Ивану Саричу (2659). Шахрияр Мамедъяров (2734) белыми взял верх над Анте Бркичем (2622). Рауф Мамедов (2644) сыграл вничью черными с Сашей Мартиновичем (2542). Увы, сильно подвел команду полуфиналист летнего Кубка мира Ниджат Абасов (2679), проигравший в решающей партии белым цветом Марину Басиочичу (2537).

Как видим, все соперники прилично уступают нашим шахматистам в рейтинге, но реализовать превосходство в классе не удалось.

Этот проигрыш опустил сборную Азербайджана, являющуюся 3-кратным чемпионом Европы, на 15-е место. У нашей команды, капитаном которой является Гадир Гусейнов, 4 очка. Мы отстаем от лидеров на 3 очка.