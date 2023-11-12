Зеленский рассказал о плане «перемолоть» россиян под Авдеевкой

Россия несет значительные потери среди техники и личного состава на Авдеевском направлении, заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении.

"Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно", - рассказал украинский лидер.

Зеленский обратился к украинским военным и поблагодарил каждого, кто держит позиции и выполняет боевые задания.

"Чем больше российских сил будет уничтожено сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общий ход этой войны", - подчеркнул президент Украины.