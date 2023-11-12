Германия осталась без левых

Фракция посткоммунистической Левой партии (Die Linke) в парламенте Германии - бундестаге - приняла решение о самороспуске к 6 декабря 2023 года на фоне ухода части депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) во вторник, 14 ноября, сообщил председатель фракции Дитмар Барч (Dietmar Bartsch).

После выхода Вагенкнехт и девяти других политиков из Левой партии посткоммунисты потеряли в парламенте необходимый минимум в 37 депутатских мест для образования парламентской фракции. Ожидается, что теперь появятся две новые парламентские группы, в которые войдут оставшиеся 28 "левых" депутатов с одной стороны, и Вагенкнехт со своими сторонниками - с другой. Дитмар Барч пообещал "работать над тем, чтобы реализовать это как можно скорее".

В отличие от фракции, парламентская группа обладает меньшим набором прав и получает меньшую финансовую поддержку со стороны государства. Создание двух новых парламентских групп еще должно быть одобрено бундестагом, отмечет агентство dpa.