Армяне заявили о начале оборонных взаимоотношений с Францией

Армения активизировала взаимоотношения с Францией в оборонной сфере, в том числе в вопросах закупок вооружений, и сейчас на этом направлении наблюдается прогресс, заявил интервью Общественному телевидению Армении, заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.

«С Францией мы начали взаимоотношения в оборонной сфере. В частности, будут закуплены бронемашины Bastion. Я рад, что в сфере безопасности у нас с Францией наблюдается прогресс. И эта работа будет развиваться», - сказал Григорян.

3 октября на пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о готовности Парижа подписать соглашение о военной помощи. Франция уже направила Армении многоцелевые наступательные бронеавтомобили Bastion, также Париж намерен поставить три радара противовоздушной обороны.