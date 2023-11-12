В Британии назвали число погибших российских военных

Число погибших в Украине российских военных превысило 300 тысяч человек, заявил государственный министр Великобритании по вооруженным силам Джеймс Хиппи в ответ на запрос члена теневого кабинета Джона Хили.

Он отметил, что с февраля 2022 года в Украине погибло или было ранено около 302 тысяч российских военнослужащих, а также десятки тысяч российских солдат дезертировали на протяжении всей войны.

Он добавил, что за время войны Россия потеряла 7 117 единиц бронетехники, 2 475 боевых танков, 93 авиационных средств ПВО, 132 вертолета, 320 БПЛА, а также было потоплено или повреждено 16 кораблей и уничтожено более 1300 артиллерийских систем.

Джеймс Хиппи отметил, что невозможно определить количество потерь бойцов частных военных компаний, сражающихся за Россию. Он добавил, что эти потери не входят в официально заявленный Россией список погибших.