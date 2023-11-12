Армения намерена помириться с Азербайджаном до конца года

Для заключения мирного соглашения с Азербайджаном Ереван готов продолжить переговоры и по возможности до конца года подписать мирное соглашение, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью местной прессе.

«Есть возможность продолжить эти переговоры на других уровнях, например, в Вашингтоне. Армения готова, и мы надеемся, что такая встреча состоится», - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему армянская сторона до сих пор не поехала в Москву, Григорян ответил: «Мы идем туда, где считаем важным, где видим возможности и получаем четкие предложения».