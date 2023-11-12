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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала информацию о ходе операции на территории больничного комплекса «Аш-Шифа» в городе Газа. ЦАХАЛ отмечает, что операция проходит в комплексе, где, по данным разведки, действовала организация ХАМАС. «Прежде чем войти в больницу, наши силы столкнулись с минированием и отрядами террористов, после чего завязался бой, в ходе которого террористы были ликвидированы», – говорится в официальном сообщении ЦАХАЛ. Представитель ЦАХАЛ уточнил, что были убиты не менее пяти боевиков. Отмечается, что силы ЦАХАЛ доставили в больницу медицинское оборудование, инкубаторы и детское питание, переданные Израилем. Медицинские бригады ЦАХАЛ вместе с военнослужащими, говорящими на арабском языке, обеспечили доставку и передачу медицинского оборудования тем, кто в нем нуждается. «Кроме того, вчера сухопутные войска ЦАХАЛ обнаружили тренировочный лагерь ХАМАС, на территории которого выявлены шахты террористических туннелей, помещения для занятий, разведывательные материалы и десятки различных типов вооружений, включая ракеты и заряженные противотанковые установки, - говорится в заявлении. - БПЛА ЦАХАЛ засек группу террористов, которые вышли из здания с противотанковыми ракетами на севере сектора Газа. Террористы имели при себе самодельные взрывные устройства, которые они заложили в этом районе. БПЛА следил за террористами и нанес удары по двоим из них».

* * * 10:55 Военные Израиля потребовали, чтобы беженцы покинули территорию больничного комплекса «Аш-Шифа», где проходит операция ЦАХАЛ, передает NEWSRu.co.il со ссылкой на источники в секторе Газа. Пресс-служба властей анклава на своей странице в Facebook сообщает, что почти 9 тыс. человек, в том числе пациенты и раненые, находятся в настоящий момент на территории «Аш-Шифа».

«Армия оккупантов (имеется в виду Армия обороны Израиля) наносит удары по медицинскому комплексу «Аш-Шифа» и открывает огонь на его территории, хотя они прекрасно осведомлены о том, что внутри комплекса находится почти 9 тысяч человек. Это медики, раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица», - утверждается в заявлении. В пресс-службе администрации Газы назвали события в «Аш-Шифе» «военным преступлением» и возложили ответственность за безопасность находящихся внутри медицинского комплекса людей на США и мировое сообщество. Рано утром 15 ноября из сектора Газа сообщали, что подразделения израильской армии взяли штурмом больницу «Аш-Шифа», выломав двери и стены. Сведений о потерях в ходе этой операции пока не поступало. ЦАХАЛ на данном этапе комментариев не дает.

* * * 09:14 На основе разведывательной информации и исходя из оперативной необходимости силы армия Израиля проводит «точечную и целенаправленную операцию» в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа» против палестинской группировки ХАМАС, сообщила в ночь на среду в телеграм-канале израильская армия. Ведомство подчеркнуло, что сражается против боевиков, а не гражданского населения, и отметило свою помощь в полномасштабной эвакуации из больницы, а также регулярные контакты с ее руководством.

«Основываясь на разведывательной информации и [исходя из] оперативной необходимости, силы ЦАХАЛ проводят целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы «Аш-Шифа», - говорится в заявлении. В нем отмечается, что главная задача заключается в «разгроме ХАМАС и спасении заложников». Также в заявлении уточняется, что ранее «Армия обороны Израиля неоднократно публично предупреждала, что продолжающееся военное использование больницы «Аш-Шифа» ставит под угрозу ее статус в соответствии с международным правом». «Вчера ЦАХАЛ вновь сообщил властям в Газе, что все военные действия на территории больницы должны быть прекращены в течение 12 часов, но этого не произошло, - подчеркнули в пресс-службе. - В состав сил ЦАХАЛ входят медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые прошли специальную подготовку для проведения такой сложной и чувствительной операции без причинения вреда гражданским лицам, используемым ХАМАС в качестве живого щита». «Мы призываем всех террористов ХАМАС, находящихся в больнице, сдаться», — резюмировали в ЦАХАЛ. Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил телекомпании CNN, что израильские военные «не совершают набег» на «Аш-Шифа» в секторе Газа, а проводят локальную операцию. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post. «Мы не совершаем набег на больницу, а нацеливаемся на конкретное место», - приводит газета слова Лернера. Телеканал Al Arabia со ссылкой на Минздрав анклава сообщал, что израильские военные приблизились к воротам больницы, близ больничного комплекса к тому моменту велись тяжелые бои, передавал корреспондент телеканала. Затем выстрелы начали звучать на территории самой больницы, сообщил Al Mayadeen. По последним данным, исходящим от руководства «Аш-Шифы», ЦАХАЛ взял под контроль приемный покой больницы и хирургическое отделение, а также проводит обыски в подвалах.