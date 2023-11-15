Си Цзиньпин Байдену: «Конфликты будут иметь ужасные последствия» для США и Китая обновлено 23:59
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры. Встреча лидеров проходит в поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско (штат Калифорния) и является памятником американской истории и архитектуры, передает ТАСС.
Переговоры китайского и американского руководителей идут на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
Байден на открытии переговоров с Си Цзиньпином заявил, что замен очным встречам лидеров не существует: «Ничто не может заменить общение лицом к лицу. Я всегда считал наши контакты прямыми и искренними и всегда ценил их».
Глава Белого дома также заявил, что США и Китая «должны гарантировать, что конкуренция не превратится в конфликт. И мы также должны управлять ею ответственным образом - конкуренцией. Именно этого хотят Соединенные Штаты, именно это мы намерены делать. Кроме того, считаю, что этого от нас обоих хочет мировое сообщество».
Председатель КНР заявил, что для США и Китая «не вариант» поворачиваться спиной друг к другу, передает NBC. «Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация будут иметь ужасные последствия для обеих сторон. Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха», — сказал Си Цзиньпин.
По его словам, отношения Пекина и Вашингтона «никогда не были гладкими» за последние полвека, «однако они продолжали двигаться вперед с перипетиями и поворотами».
* * * 09:45
Председатель КНР Си Цзиньпин совершает свой первый визит в США с 2017 года. В среду утром он должен встретиться с президентом США Джо Байденом, а затем принять участие в саммите АТЭС. Об этом сообщает Reuters.
Встреча Байдена и Си станет их второй личной встречей с момента инаугурации президента США в 2021 году. Американские официальные лица считают ее возможностью уменьшить трения в соперничестве двух самых больших мировых экономик.
Торговый представитель США Кэтрин Тай, которая вместе с Блинкеном открывала министерскую сессию АТЭС, заявила, что встреча в Сан-Франциско проходит в период «большой неопределенности и вызовов» для региона.
Ранее Байден заявил журналистам, что целью его переговоров с Си будет улучшение отношений с Китаем после периода напряженности. По словам Байдена, он будет стремиться к возобновлению нормальных коммуникаций между двумя сверхдержавами, включая контакты между военными.
Официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что Байден и Си обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также усилия Вашингтона по поддержке Киева в отражении российской агрессии. Предполагается, что большое внимание на встрече будет уделено экономическим вопросам.
По словам Байдена, США не стремятся отдалиться от Китая, но хотят изменить экономические отношения двух стран в лучшую сторону.
Восстановление контактов с Китаем является одной из главных целей США, в том числе чтобы избежать недоразумений между вооруженными силами двух стран.
Китай прервал контакты с США после того, как в августе 2022 года тогдашний спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который Китай считает собственной территорией. Отношения между двумя странами стали особенно напряженными после того, как в феврале Байден отдал приказ сбить китайский воздушный шар-шпион, пролетавший над США. После этого высокопоставленные чиновники администрации Байдена посетили Пекин и встретились со своими коллегами, пытаясь восстановить связь и доверие.