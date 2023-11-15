Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры. Встреча лидеров проходит в поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско (штат Калифорния) и является памятником американской истории и архитектуры, передает ТАСС.

Переговоры китайского и американского руководителей идут на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Байден на открытии переговоров с Си Цзиньпином заявил, что замен очным встречам лидеров не существует: «Ничто не может заменить общение лицом к лицу. Я всегда считал наши контакты прямыми и искренними и всегда ценил их».

Глава Белого дома также заявил, что США и Китая «должны гарантировать, что конкуренция не превратится в конфликт. И мы также должны управлять ею ответственным образом - конкуренцией. Именно этого хотят Соединенные Штаты, именно это мы намерены делать. Кроме того, считаю, что этого от нас обоих хочет мировое сообщество».

Председатель КНР заявил, что для США и Китая «не вариант» поворачиваться спиной друг к другу, передает NBC. «Одной стороне нереально перестроить другую, а конфликты и конфронтация будут иметь ужасные последствия для обеих сторон. Мир в целом достаточно велик, чтобы обе страны могли добиться успеха», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, отношения Пекина и Вашингтона «никогда не были гладкими» за последние полвека, «однако они продолжали двигаться вперед с перипетиями и поворотами».