Закир Гасанов ознакомился с оружием из Турции, Италии и Эмиратов фото; обновлено 14:55
Находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с представленными на международной выставке Dubai Airshow 2023 оружием, техникой и средствами военного назначения производства итальянской компании Leonardo.
В сообщении пресс-службы Минобороны говорится, что на встрече с руководством компании была особо подчеркнута важность развития военно-технического сотрудничества, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Делегация Азербайджана также ознакомилась с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании EDGE (ОАЭ) на Dubai Airshow. На встрече с руководством компании, состоявшейся в рамках выставки, был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства принимают участие в международной выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Согласно сообщению пресс-службы министерства, руководящий состав ведомства ознакомился с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании Roketsan оборонной промышленности Турции.
На встрече с руководством компании Roketsan были обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.