Находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым ознакомилась с представленными на международной выставке Dubai Airshow 2023 оружием, техникой и средствами военного назначения производства итальянской компании Leonardo.

В сообщении пресс-службы Минобороны говорится, что на встрече с руководством компании была особо подчеркнута важность развития военно-технического сотрудничества, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Делегация Азербайджана также ознакомилась с оружием, техникой и средствами военного назначения, представленными на стенде компании EDGE (ОАЭ) на Dubai Airshow. На встрече с руководством компании, состоявшейся в рамках выставки, был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.