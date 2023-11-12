Cаакашвили назвал слова Лаврова «угрозой военного захвата Грузии»

Бывший президент Грузии Михаил Cаакашвили прокомментировал прозвучавшие ранее слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия не покинет Южный Кавказ и Центральную Азию.

«Мы должны потребовать передать большое количество средств противовоздушной защиты и противотанковых комплексов! Мы должны срочно остановить приток русских в Грузию. Мы должны суметь найти общий язык со всеми основными группами внутри страны, отказаться от инструмента ненависти, потому что внутреннее острое противостояние очень облегчает задачу агрессору», – заявил Саакашвили.

Он считает, что «лояльной политикой» в отношении России новой «агрессии» не избежать: «Зря кто-то думает, что, делая глазки русским и молча выполняя их задачи, мы избежим прямого вмешательства. Русским нужны символы, и такой символ — это то, что ему (русскому) не удалось в 2008 году — российский флаг и ботинок российского солдата в центре Тбилиси».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии и Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, и никуда мы не исчезнем. И наши партнеры, наши союзники это прекрасно знают».