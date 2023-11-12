Израиль задержал руководителя отделения ХАМАС в Рамалле

Военнослужащие Армии обороны Израиля задержали одного из руководителей отделения палестинского движения ХАМАС в Рамалле Хусейна Абу Квейка. Об этом сообщил портал Quds со ссылкой на местные источники.

По их данным, Абу Квейк был задержан в ходе рейда в городе Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные об аресте Абу Квейка пока не объявляли. Ранее и Израиль, и Палестинская национальная администрация неоднократно его задерживали и арестовывали за деятельность в ХАМАС.