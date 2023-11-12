Палата представителей США одобрила краткосрочный бюджет

Палата представителей США приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украине и Израилю.

Конгрессмены в Палате представителей одобрили законопроект, согласно которому правительство США профинансируется в два этапа. Часть ведомств будет обеспечена до 19 января. Остальные, включая Министерство обороны, до 2 февраля. Такой вариант «продолжающей резолюции» (временное финансирование правительственных ведомств) 11 ноября предложил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Законопроект поддержали 336 конгрессменов, против выступили 95.

Законопроект не включает резкое сокращение расходов, но при этом не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.