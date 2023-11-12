Уволенная экс-глава МВД Британии раскритиковала премьера

Экс-глава МВД Великобритании Суэлла Браверман, которую в понедельник отправил в отставку премьер-министр страны Риши Сунак, выступила с резкой критикой в адрес главы правительства. В письме премьеру, которое Браверман опубликовала на своей странице в соцсети X, она обвинила его во лжи, нерешительности и неспособности защищать интересы королевства.

"Я до хрипоты убеждала вас в необходимости принять закон, который позволил бы запретить [пропалестинские] марши ненависти и остановить поднимающуюся волну расизма, прославления терроризма и устрашения, которая угрожает сплоченности общества. Сейчас поворотный момент в истории Британии, и страна сталкивается с угрозами радикализации и экстремизма, которые приняли беспрецедентные за последние 20 лет масштабы. Сожалею, что ваш ответ оказался неопределенным, слабым и показал отсутствие лидерских качеств, в которых нуждается наша страна. Вместо того чтобы признать серьезность этих угроз, ваше окружение неделями спорило со мной, убеждая, что менять законодательство не надо", — написала Браверман, по словам которой Сунак избегает принятия решений и по другим важным вопросам, чтобы свести к минимуму политические риски для себя.

Как утверждает экс-министр, осенью 2022 года в обмен на ее поддержку Сунак дал Браверман письменные гарантии того, что будет придерживаться жесткого курса в вопросах внутренней политики, ограничив как легальную, так и нелегальную миграцию и сделав для этого все необходимое, включая выход из Европейской конвенции по правам человека. По словам Браверман, глава правительства предал ее доверие из-за "отсутствия как желания делать то, что необходимо, так и намерений выполнять обязательства перед британским народом", которые правящая Консервативная партия взяла в 2019 году.