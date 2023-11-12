Азербайджанский депутат хочет новый компьютер

В настоящее время деятельность парламента Азербайджана вышла на «качественно новый уровень», заявил заместитель председателя комитета парламента по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу в ходе обсуждения законопроекта «О смете расходов Милли Меджлиса на 2024 год» на сегодняшнем заседании парламента.

Депутат отметил, что «было бы хорошо, если бы выделили средства на замену существующих компьютеров депутатов на более функциональные».

«В новом качественном статусе необходимо увеличить расходы Милли Меджлиса, это касается и обновления используемого нами технического оборудования. Чтобы открыть некоторые проекты, мне приходится несколько раз нажимать на клавиши. Хотелось бы, чтобы в законопроекте отражались вопросы, связанные с заменой компьютеров на более функциональные за счет бюджета Министерства финансов».