Стендап-комика Оганисяна снова не пустили в Грузию

Российского комика армянского происхождения Гарика Оганисяна снова не пустили в Грузию. Об этом Оганисян сообщил в своих соцсетях.

«Меня не пустили в Грузию опять... Увы, видимо, даже с армянским паспортом я угроза национальной безопасности целой страны», - заявил Оганисян.

Это уже второй раз, когда ему отказывают во въезде в Грузию. В первый раз Оганисяна не пустили в страну в июле 2022 года.