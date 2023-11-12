Белиз отозвал согласие на аккредитацию израильского посла

Белиз отзывает согласие на аккредитацию посла Израиля в связи с обстановкой в секторе Газа, сообщило правительство страны.

В пресс-релизе правительство страны обвинило Тель-Авив в непрерывных и неизбирательных ударах по сектору Газа, в результате которых погибло свыше 11 000 человек, в основном женщин и детей. Власти Белиза, как утверждается, обращались к Израилю с призывом обеспечить прекращение огня и предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам, но Тель-Авив продолжил нарушать международное гуманитарное право.

«Правительство Белиза отзывает свое соглашение об аккредитации Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе», – говорится в сообщении.

Кроме того, власти страны решили приостановить всю деятельность своего почетного консульства в Тель-Авиве.