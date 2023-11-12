Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»

Вам нужны деньги, чтобы осуществить свою мечту? Предлагаемые условия кредита на рынке вас не устраивают? Хотите взять кредит на условиях, которые вас устраивают? Тогда спешите воспользоваться удобным, быстрым и доступным предложением кредита наличными от Банка Республика, которое приблизит вас к желаемым целям.

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, запустил выгодную кредитную кампанию «10 в самый раз».

В рамках кампании вы сможете оформить кредит наличными с минимальной ставкой 10% и ВПЕРВЫЕ сами сможете установить условия кредита!

Все клиенты, обратившиеся в банк, получат возможность получить наличные потребительские кредиты на сумму до 50 000 манатов (сроком до 48 месяцев) без какой-либо страховой комиссии и без поручителя.

Еще одним преимуществом заказа кредита в Банке Республика является то, что клиенты, оформляющие кредит онлайн, получают СКИДКУ 50% на комиссию и кредит будет доставлен непосредственно по указанному адресу.

Кампания продлится до 15 января 2024 года. Клиенты, желающие воспользоваться акцией, могут заказать кредит, обратившись в любое отделение банка, оформив онлайн-заявку на официальном сайте банка, а также, воспользовавшись услугой «Чат-бот» в WhatsApp, написав «Кредит» на номер 050 6 144 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.