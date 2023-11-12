Премьер Эстонии верит в победу Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в главном посте генерального секретаря НАТО. Это желание политик объясняет, в частности, войной России против Украины.

В ходе выступления на оборонном саммите у Каллас спросили, хочет ли она, чтобы ее рассматривали на должность генсека НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку. Эстонский премьер ответила утвердительно, объяснив свое желание тем, что альянс времен холодной войны продолжает регулирование войны России в Украине и сосредотачивается на общих стратегиях против Китая и других новых угроз.

«Ответ Каллас и ее визит в Вашингтон появились на фоне растущего беспокойства в Европе, особенно среди лидеров стран Балтии и Восточной Европы, таких как Эстония, о том, что поддержка США военных усилий Украины все больше ослабевает», - говорится в сообщении.

В частности, в своем выступлении Каллас выразила уверенность в том, что Украина отразит российское вторжение.

«Я полностью понимаю и верю, что их (россиян) можно победить. И Украина может выиграть эту войну», - сказала Каллас.