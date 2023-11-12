Федеральное агентство расследований Пакистана обнаружило в Исламабаде азербайджанских секс-рабов: женщины и дети!

По данным пакистанских СМИ, установлено, что их, пообещав работу, заманили в Исламабад торговцы людьми. По этому делу уже арестованы трое торговцев людьми, национальность которых в интересах следствия не разглашается.

Пострадавшие женщины приехали в Пакистан по просроченной гостевой визе и проживали там нелегально. Известно, что работорговцы отобрали у них паспорта.

Напомним, что ранее уже выявлялись случаи вывоза женщин из Азербайджана в Пакистан с целью сексуальной эксплуатации. Правоохранительные органы Пакистана неоднократно выявляли подобные случаи и выносили решение о депортации азербайджанских женщин, занимавшихся в стране проституцией. В ряде случаев торговцы людьми вывозили их все с той же целью сексуальной эксплуатации в соседнюю Индию.

Помимо этого, поступало также множество сообщений о том, как торговцы людьми в Индии и Пакистане отправляют своих соотечественников в Азербайджан якобы для трудоустройства, а на самом деле организуют нелегальную миграцию своих граждан в страны Европы и США, используя при этом Азербайджан в качестве транзитного пункта.