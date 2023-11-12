Спортивная драма о жизни Гурбана Гурбанова ВИДЕО
При поддержке Министерства молодежи и спорта снят художественный фильм о жизни и карьере лучшего футбольного тренера Азербайджана, главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова.
Фильм под названием Stadionlar səssiz olanda («Когда стадионы молчат») будет демонстрироваться во всех кинотеатрах с 30 ноября.
В фильме рассказывается о жизни, футбольной и тренерской карьере Гурбана Гурбанова, начиная с 1980-х годов и заканчивая попаданием в Лигу чемпионов.
Режиссер фильма – Али-Саттар Гулиев.