Цвет азербайджанской прокуратуры отправили в Европу

В настоящее время трое сотрудников азербайджанской прокуратуры откомандированы в престижные международные организации, заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов в своем выступлении на открытии второго - письменного экзаменационного этапа вступительного экзамена в прокуратуру.

Мамедов сообщил, что после мая 2020 года за последние три конкурса по приему в орган прокуратуры общее количество кандидатов достигло 1231, из них 240 кандидатов, включая 31 женщину, достигли успеха и были приняты на службу. По его словам, при приеме учитывается не только высокий уровень теоретических знаний, но и знание тонкостей международного права и владение иностранными языками.

Замгенпрокурора добавил, что по результатам отбора трое сотрудников прокуратуры, получив право получить опыт в Директорате по правам человека и верховенства закона Совета Европы, Европейском суде по правам человека и Международной ассоциации прокуроров, соответственно, были направлены в Страсбург (Франция) и Гаагу (Нидерланды), которые в настоящее время продолжают свою деятельность в этих организациях.