Соратник Пашиняна дерзко ответил Москве

Депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Гагик Мелконян, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Ереван не участвует в заседаниях ОДКБ, ответил «хорошо и делает, что не участвует».

На вопрос, означает ли это, что Армения выходит из ОДКБ, Мелконян ответил: «Нет, не выходим».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в беседе с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о своем неучастии в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.