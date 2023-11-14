Посол США у врат Азербайджана
Посол США в Армении Кристина Квин посетила Тавушскую область республики вместе с наблюдателями ЕС, сообщает пресс-служба миссии.
«Посол США Кристина Квин присоединилась к EUMA (миссия наблюдателей - ред.) в патрулировании районов Тавушской области. Визит состоялся при содействии оперативной базы миссии в Иджеване», - говорится в сообщении.
Ранее наблюдатели ЕС сообщили в соцсети X о посещении Гегаркуникской области Армении, но затем удалили публикацию.
Напомним, что по итогам заседания Совета по иностранным делам с участием министров иностранных дел стран Евросоюза глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что решено усилить миссию в Армении, увеличив число служащих и патрулей в «наиболее уязвимых» приграничных районах.