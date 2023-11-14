Украина возобновляет контрнаступление

Армия Украины пытается возобновить контрнаступление в Херсонской области, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на украинских военных отмечает, что небольшие группы военных ночами перебираются через Днепр, и им уже удалось создать три опорные точки и даже «отрезать дорогу, которую Россия использует для снабжения войск в этом районе».

Также, пишет СМИ, ВСУ смогли перебросить бронированные внедорожники HMMWV и одну боевую машину пехоты. Газета утверждает, что ВСУ активизировали переправы через реку еще летом, по мере спада воды после разрушения Каховской ГЭС.