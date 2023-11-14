В Киеве демонтировали памятник Пушкину
В Киеве на Берестейском проспекте демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил советник городского головы столицы Украины Дмитрий Белоцерковец.
По его словам, согласно разрешению Кабинета министров, городские чиновники смогли одобрить решение о демонтаже памятника Пушкину.
После крупномасштабного вторжения России в Украину памятник Пушкину неоднократно обливали краской и писали на постаменте требования снести его.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!