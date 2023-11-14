Кремль будет следить за переговорами Байдена и Си

Россия будет следить за сообщениями о встрече лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Две страны выстраивают двусторонние отношения, это их право. Это не та тема, которая широко стоит на нашей повестке дня. Но, разумеется, каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу», - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать ожидания от этой встречи.

Переговоры Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско станут второй их очной встречей. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября.