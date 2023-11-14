Хаменеи сказал ХАМАС: Мы за вас воевать не будем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил лидера ХАМАС Исмаила Ханию: "Вы не предупредили нас о вашей атаке на Израиль 7 октября, и мы не собираемся вступать в войну вместо вас". Об этом пишет Reuters со ссылкой на три высокопоставленных источника.

Отмечается, что Хаменеи также сказал Исмаилу Хании, что Иран продолжит оказывать политическую и моральную поддержку ХАМАС, но не будет напрямую вмешиваться в войну.

Хаменеи также потребовал от Хании, чтобы тот заставил замолчать тех, кто в палестинской группировке публично призывает Иран и "Хезболлу" присоединиться к войне против Израиля.