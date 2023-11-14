Лавров заделался «адвокатом» Ирана
Будет большой ошибкой воспринимать «сдержанность» Ирана как слабость, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я не вижу никакого либо стремления со стороны Ирана или какой-либо другой страны к масштабной войне в регионе. Проблема в том, что если эта сдержанность будет воспринята как слабость, как зеленый свет, - делать все, что заблагорассудится в Газе,- это будет большой ошибкой», - сказал Лавров.
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