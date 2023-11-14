Казахстан хотели превратить в шариатское государство
В Казахстане задержали экстремистов, планировавших свержение светского строя.
«15 ноября 2023 года КНБ при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган.
По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов. По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников», - говорится в сообщении.