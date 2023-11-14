Азербайджан экстрадировал по запросу России главу банды, избивавшей жителей Санкт-Петербурга и устраивавшей дебош, Турала Мамедова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Его обвиняют в хулиганстве и возбуждении ненависти к группе лиц по национальным признакам.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал "Жизнь бродяги". Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди.