Россия купила канадскую систему обнаружения беспилотников

Российский технологический университет МИРЕА, несмотря на антироссийские санкции, приобрел и получил систему обнаружения беспилотников SkyEye, которую разработала канадская компания Skycope Technologies. Об этом сообщают российские СМИ, которые выявили соответствующую информацию на сайте госзакупок России.

Отмечается, что контракт был заключен 11 мая, а уже 7 июня высшее учебное заведение получило SkyEye. Стоимость контракта составила 4,5 млн рублей.

Как сообщается, ввоз такого оборудования в Россию, вероятно, нарушает санкции Канады. Однако поставщиком по контракту выступил частный предприниматель, приложивший к госконтракту декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye от января 2023 года, выданную московской компании «Техком».