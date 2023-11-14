Центробанк недоволен: Азербайджанцы не хранят большие деньги в банках

Доля вкладов до года в общем объеме вкладов населения Азербайджана составляет 81%, что беспокоит Центробанк, заявил председатель банка Талех Кязымов.

«Это значит, что долгосрочных интересов наших банков недостаточно для предоставления активных бизнес-кредитов. Второй беспокоящий нас момент - число вкладчиков, имеющих вклады до 30 тыс. манатов, составляет 73% от общего числа вкладчиков. Объем вкладов физических лиц в инвалюте снизился на 4,1 процентных пункта – до 35,1%. А объем вкладов юридических лиц в иностранной валюте снизился на 10,8 процентных пункта и составил 42%», - сообщил председатель.

Из положительных моментов Кязымов назвал появление межбанковского рынка в Азербайджане, что, по его словам, является большим достижением: «Политика финансовой стабильности ЦБА направлена на бесперебойность платежей. Наш кредитный портфель вырос на 14% за 9 месяцев. Доверие к банковскому сектору и манату возросло».