Двое спасателей погибли, еще трое получили ранения во время повторного удара по Запорожской области, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Спасатели прибыли на место удара по гражданской инфраструктуре, после чего российские войска ударили во второй раз. Также пострадали четверо гражданских лиц.

Кроме того, российские войска решили "освободить" жилое здание в Селидово Донецкой области. В результате погибли два человека, трое ранены. Под завалами обрушенного ударом ракеты дома, предположительно, находятся два человека.