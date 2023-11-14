Арестович назвал украинцев «дикарями»

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после сноса памятника Александру Пушкину украинцы на Западе будут восприниматься как «дикари» и «ресурс».

«Ну что, культура в Украине достигла своего пика. Теперь начнется спуск с этой горы. Давайте-ка я объясню, как смотрится война с памятниками писателям глазами Запада, того Запада, который является единственным залогом выживания Украины вообще. Февраль 2022: - воины света сражаются против хтони, пришедшей с севера. Ноябрь 2023: - дикари сражаются с дикарями. Но есть нюанс. Россияне - дикари с ресурсом. А украинцы - дикари-якорь», - написал Арестович в своем телеграме.