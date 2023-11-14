Пентагон убежден, что сдерживание на Ближнем Востоке работает

Сдерживание на Ближнем Востоке работает. Как передает "Голос Америки", об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, США хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАС была ограничена сектором Газа и не распространялась на другие территории региона.

«Мы не видим, чтобы эта война перекинулась на соседние страны и регион», — сказала Сингх.

Однако, по ее словам, поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке продолжают атаки на американские войска, выполняющие задачи по уничтожению «Исламского государства».

«С 17 октября и по сегодняшний день было совершено 55 атак на американские силы, – сказала Сингх. – Было 27 атак против американских сил в Ираке и 28 атак в Сирии».

По данным Министерства обороны, в результате этих атак пострадали 59 американских военнослужащих.

«На сегодняшний день все 59 вернулись к исполнению своих обязанностей», – сказала Сингх.