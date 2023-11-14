10:15

ООО ONVOLT, официальный импортер электромобилей IM Motors в Азербайджане, которые производятся крупнейшим автомобильным концерном Китая SAIC Motor совместно с Alibaba Group и Zhangjiang Hi-Tech, представит новую 3-ю модель бренда - IM LS6, сообщил менеджер по маркетингу компании ONVOLT Мамед Исмайлов. Отмечается, что в отличие от IM LS7, представленного летом этого года, новая модель имеет более компактные размеры и относится к сегменту люксовых SUV-купе.

IM LS6 был представлен на китайской автомобильной выставке в августе этого года. Электрический кроссовер, имеющий габариты 4904х1988х1669, в зависимости от комплектации оснащен мощностью от 309 до 776 л.с. и способен преодолевать расстояние без подзарядки от 560 до 760 км. Гарантия на автомобили составляет 4 года, или 100 000 км, на аккумуляторы - 8 лет, или 200 000 км.