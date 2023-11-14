Ереван ищет новых поставщиков вооружения

Ереван, не участвуя в мероприятиях ОДКБ, не готовит почву для выхода из организации. Об этом на правительственном часе в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет", — ответил он на вопрос оппозиционного депутата о возможной подготовке к выходу из ОДКБ.

По его словам, ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении.

"Основная фундаментальная проблема в части отношений с организацией состоит в фактическом ее отказе определять зону ответственности в Армении. Ереван не отказывался от направления миссии ОДКБ, но просил определить, где она будет действовать. Власти диверсифицируют отношения в сфере безопасности, ищут новых партнеров, новых поставщиков вооружения. Правительство не намерено заявлять об изменении курса, пока не будет принято решение о выходе из ОДКБ, иначе это вызовет диссонанс", — заявил Пашинян.