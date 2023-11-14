«Пашинян пытается реабилитироваться после разгромного поражения во Второй Карабахской войне» комментирует Андрей Чеботарев
Руководство Армении занимается шантажом ОДКБ, оно, как говорится, «встало в позу» из-за того, что, по мнению Еревана, ОДКБ не оказала поддержку Армении в противостоянии с Азербайджаном, заявил директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ в Москве.
«Премьер-министр Армении проинформировал президента Беларуси о том, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению», - сообщили в пресс-службе правительства Армении.
Напомним, что в сентябре Пашинян выступил с обращением к гражданам Армении, в котором заявил о неэффективности системы внешней безопасности Армении, а также поставил под сомнение цели и мотивы деятельности ОДКБ и российских миротворцев.
По мнению Андрея Чеботарева, отказ Пашиняна участвовать в работе ОДКБ – это попытка реабилитировать себя перед армянским народом после разгромного поражения во Второй Карабахской войне.
«Армения не пошла по пути России, которая присоединила к себе Крым, Армения объявила, что Карабах – это независимая республика, - подчеркнул политолог из Казахстана. - Тем самым в результате 44-дневной войны Ереван упустил возможность оставить Карабах под своим контролем. Официально не включив Карабах в свою юрисдикцию, Армения в то же время настаивала на том, чтобы ОДКБ оказала ей военную поддержку и помогла удержать под своим контролем квазигосударственную структуру, которую в Ереване называли «НКР». И вот теперь Армения выдвигает претензии к своим союзникам по ОДКБ, хотя прекрасно понимает, что Нагорный Карабах не подпадал под юрисдикцию соглашений, принятых в рамках ОДКБ. Карабах не был территорией Армении, а значит, отсутствовали какие-либо юридические основания вмешательства армий Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и других государств в 44-дневную войну».
По словам Чеботарева, столь же безосновательное недовольство позицией ОДКБ Никол Пашинян продемонстрировал и в случае с инцидентами на армяно-азербайджанской границе: «Учитывая, что они имели место на международно признанной территории Азербайджана и не представляли военной угрозы для Республики Армения, было решено вместо вооруженных подразделений направить в зону конфликта официальных представителей генерального секретариата ОДКБ. И тогда Пашинян, явно играя на настроениях своих граждан, проинициировал совместные учения армии Армении с подразделениями армии США, а также договорился с Францией о поставках оружия».
Чеботарев считает, что карабахский конфликт завершен, а вопрос Зангезурского коридора, по всей видимости, будет на определенное время заморожен.
«Демонстративное неучастие Армении в работе ОДКБ не является принципиальным вопросом в отношениях Еревана и ОДКБ, - пояснил эксперт. – Дело в том, что выход Армении из ОДКБ возможен лишь в том случае, если Пашинян проведет общенациональный референдум о выходе из организации или войдет в состояние прямого конфликта со странами ОДКБ. Но при этом следует учитывать, что в таком случае Ереван может остаться один на один со странами, с которыми он находится в состоянии острого конфликта – Азербайджаном и Турцией. Отмечу также, что выход Армении ни в коей мере не сможет развалить ОДКБ. Следует учитывать, что в Центральной Азии после того, как к власти в Афганистане пришли талибы, наличие такой структуры, как ОДКБ, является одновременно и актуальным, и сдерживающим фактором. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан заинтересованы в коллективной защите своих внешних границ, гарантом которой является Организация Договора о коллективной безопасности. Что же касается ситуации внутри ОДКБ, то война в Украине не только не разобщила связи между Москвой и Минском, но и с учетом западных санкций в отношении РФ и Беларуси еще больше укрепила военное сотрудничество между Минском и Москвой. Чего стоит в этом плане одно только соглашение о размещении на территории Республики Беларусь определенного количества российского ядерного оружия».
Столь же оптимистичен Чеботарев и в отношении южно-кавказского направления ОДКБ, где Армения фактически заморозила свое участие во всех мероприятиях.
«Несмотря на всю свою прозападную риторику, руководство Армении не может не понимать, что помощь Запада в лучшем случае это только поставки оружия, - уверен эксперт. - Как показал опыт российско-грузинской войны 2008 года, своих военных на Южный Кавказ Запад не пошлет. Поэтому власти в Ереване, поблефовав какое-то время, все равно вернутся под эгиду ОДКБ, чтобы выполнить перед союзниками взятые на себя обязательства».