Записал: Ага Гасымлы, собкор 17:16

Руководство Армении занимается шантажом ОДКБ, оно, как говорится, «встало в позу» из-за того, что, по мнению Еревана, ОДКБ не оказала поддержку Армении в противостоянии с Азербайджаном, заявил директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, комментируя отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ в Москве. «Премьер-министр Армении проинформировал президента Беларуси о том, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению», - сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Напомним, что в сентябре Пашинян выступил с обращением к гражданам Армении, в котором заявил о неэффективности системы внешней безопасности Армении, а также поставил под сомнение цели и мотивы деятельности ОДКБ и российских миротворцев. По мнению Андрея Чеботарева, отказ Пашиняна участвовать в работе ОДКБ – это попытка реабилитировать себя перед армянским народом после разгромного поражения во Второй Карабахской войне. «Армения не пошла по пути России, которая присоединила к себе Крым, Армения объявила, что Карабах – это независимая республика, - подчеркнул политолог из Казахстана. - Тем самым в результате 44-дневной войны Ереван упустил возможность оставить Карабах под своим контролем. Официально не включив Карабах в свою юрисдикцию, Армения в то же время настаивала на том, чтобы ОДКБ оказала ей военную поддержку и помогла удержать под своим контролем квазигосударственную структуру, которую в Ереване называли «НКР». И вот теперь Армения выдвигает претензии к своим союзникам по ОДКБ, хотя прекрасно понимает, что Нагорный Карабах не подпадал под юрисдикцию соглашений, принятых в рамках ОДКБ. Карабах не был территорией Армении, а значит, отсутствовали какие-либо юридические основания вмешательства армий Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и других государств в 44-дневную войну». По словам Чеботарева, столь же безосновательное недовольство позицией ОДКБ Никол Пашинян продемонстрировал и в случае с инцидентами на армяно-азербайджанской границе: «Учитывая, что они имели место на международно признанной территории Азербайджана и не представляли военной угрозы для Республики Армения, было решено вместо вооруженных подразделений направить в зону конфликта официальных представителей генерального секретариата ОДКБ. И тогда Пашинян, явно играя на настроениях своих граждан, проинициировал совместные учения армии Армении с подразделениями армии США, а также договорился с Францией о поставках оружия».