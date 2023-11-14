Сербия не выдала генерала Наумова Украине

В Сербии учли, что президент Украины Владимир Зеленский в публичном обращении назвал Наумова «предателем» и лишил его звания бригадного генерала: «Президент Украины таким образом нарушил презумпцию невиновности, был предвзят и побудил общество считать, что Наумов предатель еще до решения суда. А это угрожает его безопасности в случае экстрадиции».

Наумов, объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским предателем и лишенный звания, покинул страну 23 февраля, за несколько часов до начала российского вторжения.

Украинские следователи тогда говорили, что Наумов совершил акт государственной измены, а его бывшие коллеги по СБУ заявили, что Наумов мог передать россиянам данные о системах безопасности вокруг Чернобыля, поскольку имел к ним доступ по роду службы.

Наумова уволили из СБУ еще летом 2021 года. Ранее украинские СМИ сообщали о недвижимости, которую его семья приобретала по мере того, как он рос по службе, а также о коррупции в рядах СБУ.