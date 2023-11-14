Турцию атакуют боты

В Турции социальные сети, в частности, социальная платформа Х, находятся под пристальным вниманием полиции. Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что за последний месяц в отношении 79 человек были возбуждены дела о разжигании ненависти в социальных сетях. Полиция также проверила 8 аккаунтов за последние 4 дня после жалоб на "публичное оскорбление религиозных ценностей".

"Мы не потворствовали и не будем потворствовать тем, кто пытается разобщить наш народ с помощью социальных сетей и оскорбляет наши религиозные, национальные, духовные ценности и руководителей нашего государства".

Министр также уточнил, что 28% аккаунтов, публиковавших контент за последний месяц, были идентифицированы как боты. Он охарактеризовал 41% публикаций как "негативные и спекулятивные".

Уже больше месяца на Ближнем Востоке идут бурные обсуждения между сторонниками противоположных взглядов в соцсетях из-за событий в Газе.