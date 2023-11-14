В Ереване неизвестные лица устроили поджог синагоги «Мордехай Нави». На распространившемся в соцсетях ролике можно увидеть дверь синагоги, охваченную пламенем.

Это не первое нападение на упомянутую синагогу в Ереване. 3 октября антисемит облил краской синагогу «Мордехай Нави» и выбил стекло.

Террористическая группа «Армянская секретная армия освобождения Армении» (ASALA) взяла на себя ответственность за акт вандализма, произошедшего в синагоге, и пообещала новые акции.