Пашинян рассказал, почему Армения бойкотирует ОДКБ и СНГ

Депутат-оппозиционер Агнеса Хзмоян спросила у Пашиняна, что означают демарши армянской стороны в отношении интеграционных структур на постсоветском пространстве: «Вы не поехали в Минск... для участия в заседании ОДКБ, вы не поехали в Бишкек… для участия в саммите СНГ, Арарат Мирзоян также не поехал в Бишкек. Армен Григорян 8 ноября не поехал на встречу секретарей советов безопасности стран СНГ, а Сурен Папикян не принял участия в заседании глав оборонных ведомств стран ОДКБ. Армения отказалась от квоты заместителя генсека ОДКБ, отозвала своего представителя в организации, отказалась от военных учений ОДКБ в Армении. Что все это означает, вы готовите почву для выхода из ОДКБ?».

Армения приняла решение не участвовать в мероприятиях под эгидой ОДКБ и СНГ в силу разных причин. Так сказал премьер-министр Армении в ходе правительственного часа в парламенте.

Глава армянского правительства ответил, что Армения не собираемся и не думает о выходе из ОДКБ: «Я бы предпочел сказать, что мы не отказались, а решили не посещать конкретно эти мероприятия по разным причинам. Что касается того, готовлю ли я почву для чего-то, то я ни для чего не готовлю почву, поскольку она либо есть, либо ее нет, независимо от нашей подготовки».

Пашинян сожалеет, что «ОДКБ, несмотря на свои де-юре обязательные обязательства, не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении».

«Самая большая фундаментальная проблема заключается в том, что ОДКБ де-юре, по сути, отказывается регистрировать свою зону ответственности в Армении. А это может означать, что мы… можем присоединиться к логическому выводу, который каким-либо образом поставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Армении… Мы принимаем такие решения для того, чтобы дать себе и ОДКБ время подумать о дальнейших планах».

Пашинян также заявил, что Армения не отказывалась от отправки миссии ОДКБ в Армению. «Мы сказали, куда вы отправляете миссию, пожалуйста, покажите нам представляемую вами Армению, нам не показали. ОДКБ этого не сделала, поэтому мы не можем принять подобную миссию».

Пашинян добавил, что Армения диверсифицирует свои отношения в сфере безопасности. Ее партнеры, в том числе по объективным причинам, не могут поставлять ей оружие: «Мы ищем и находим других партнеров по части безопасности, пытаемся заключать договоры, приобретать оружие, военную технику».

«В стратегическом плане мы не собираемся объявлять об изменении политики, пока не решили о выходе из ОДКБ», - заключил премьер-министр.