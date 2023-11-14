Президент Штайнмайер: «Германия не окажет Путину такую услугу»

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что мир забудет о войне в Украине и привыкнет к ней. Но Германия этого не допустит, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава немецкого государства в ходе своего выступления на конференции немецко-украинского муниципального партнерства в Лейпциге рассказал, что Киев сейчас особенно нуждается в поддержке, когда начался конфликт на Ближнем Востоке, а война в Украине больше не получает должного внимания.

«Расчет Путина состоит в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу», - цитирует РБК-Украина Штайнмайера.

Он заверил, что Германия не будет привыкать «к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России».

По словам Штайнмайера, угроза со стороны России нависла не только над Украиной, но и над соседними странами.