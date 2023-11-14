Ульвия Худиева, собкор 19:23

За последние три года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе включая сложные горные районы, где никогда не было дорог, были реализованы многомиллиардные инфраструктурные проекты, проложены современные автомагистрали и построены многочисленные современные туннели. До оккупации дорожная инфраструктура в Карабахе была развита довольно слабо, асфальтированные дороги существовали, в основном, на равнинах и в предгорьях, а в Лачинском и Кельбаджарском районах дорожной инфраструктуры, как таковой, не было вообще. В частности, попасть в Кельбаджар тогда можно было только через Тертер и Агдере. Однако оккупация Агдере армянами привела к осаде Кельбаджара, для прорыва которой была проложена грунтовая дорога через Муровдагский перевал, который зимой был непроходимым.

Теперь же, в результате строительства в Карабахе многосторонней дорожной инфраструктуры, даже районы с самым сложным рельефом местности будут иметь прямой выход к современным асфальтированным трассам. Эксперт Аршад Гусейнов подтвердил, что во времена СССР наиболее серьезные проблемы в дорожной инфраструктуре существовали в направлении Кельбаджара и Лачина, поскольку сообщение с этими районами зависело от территории бывшей Нагорно-Карабахской области. «Именно из-за отсутствия дорог армяне, оккупировав Агдере, сумели заблокировать Кельбаджар и оставить Лачинский район в полублокадном состоянии, - рассказал Гусейнов. - Единственной дорогой в Кельбаджар в то время была дорога Тертер-Кельбаджар, проходившая через территорию Агдере. Поэтому сепаратисты с такой легкостью замкнули вокруг Кельбаджара кольцо окружения». По словам эксперта, до оккупации в Лачин можно было добраться по дороге Агдам-Ходжалы-Лачин, заблокированной армянами еще в первые годы конфликта. В результате, пришлось полагаться на извилистую грунтовую дорогу в направлении Губадлы, находившуюся в ветхом состоянии. И это было одним из факторов, облегчивших армянам оккупацию Лачина.

«Значение дорог не ограничивается удобством транспортного сообщения, - говорит Аршад Гусейнов. - Современная дорожная инфраструктура является также зеркальным отражением развитой экономики и имеет стратегическое значение. Вот почему сразу после освобождения наших территорий от оккупации основное внимание было сосредоточено на прокладке новых дорог и реконструкции старых. В настоящее время в Карабахе идет строительство дорог в различных направлениях, реализуются многочисленные дорожно-инфраструктурные проекты, завершение которых полностью изменит облик освобожденных территорий». Гусейнов добавил, что в Кельбаджар, куда до оккупации можно было доехать лишь по одной дороге, сегодня ведут пять автотрасс. Использовать одну из них – дорогу Барда-Тертер-Кельбаджар стало возможным после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом. «В настоящее время дорога Барда-Тертер-Агдере-Кельбаджар находится в полной эксплуатации как для грузоперевозчиков, так и для передвижения людей, - пояснил эксперт. - В результате спрос на проезд через Муровдагский перевал сразу упал. В Кельбаджар также можно будет доехать по строящейся сейчас дороге Тоганалы-Муровдагский тоннель-Кельбаджар. Она будет еще удобнее, чем Агдеринская трасса, поскольку насчитывает четыре полосы».

По словам Гусейнова, третья дорога в Кельбаджар проложена с территории Дашкесанского района. После её ввода в эксплуатацию, в Кельбаджарский район можно будет попасть с севера и северо-запада, минуя горные села Дашкесана. Эту дорогу можно будет использовать также в туристических целях и для грузоперевозок. «С южного направления в Кельбаджар сейчас прокладываются еще две дороги, - рассказал Гусейнов. - Одна из них, через Лачин, будет следовать в направлении строящегося международного аэропорта Лачин, а уже оттуда - в райцентр Кельбаджар. Большая часть этой дороги, включая несколько тоннелей, уже готова. Все строительство должно завершиться в 2025 году. И, наконец, еще одна дорога, от Лачина до Кельбаджара, проложена в Истису. Несмотря на то, что речь идет о горной автотрассе, после завершения строительства она будет очень комфортной». Что же касается Ходжавендского района, то, как подчеркнул Гусейнов, здесь имеются дороги, соединяющие поселок Гадрут с Джебраилом, Шушой и Физули. Кроме того, сейчас идет восстановление горной дороги, связывающей Джебраил с Лачином. Эксперт также напомнил, что близится к завершению строительство новой многополосной автомагистрали от Горадиза до Зангелана.