Али Асадов: Охрана водных ресурсов имеет для Азербайджана стратегическое значение

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было подчеркнуто значение проводимого в Баку II Метеорологического форума тюркского мира, выражена уверенность, что форум создаст широкие возможности для дальнейшего развития сотрудничества между тюркоязычными государствами в сфере метеорологии.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду, 15 ноября, встретился с делегацией, возглавляемой министром по делам окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Мехметом Озхасеки.

Было подчеркнуто, что создание объединения имеет большое значение с точки зрения координации коллективной борьбы с изменениями климата в регионе.

Премьер-министр Али Асадов рассказал о работах, проводимых для модернизации сферы метеорологии в Азербайджане. Было доведено до сведения, что в Азербайджане постоянно принимаются меры по совершенствованию деятельности Национальной гидрометеорологической службы в соответствии со стандартами Всемирной метеорологической организации. Было подчеркнуто, что продолжается подготовка к созданию новой системы раннего оповещения, отвечающей современным стандартам прогнозирования гидрометеорологических явлений.

В то же время было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Национальной гидрометеорологической службой при Министерстве экологии и природных ресурсов и Главным управлением метеорологии Турции, между двумя учреждениями регулярно осуществляется обмен опытом.

На встрече было подчеркнуто, что в 2020 году Азербайджан присоединился к турецкой акции по массовой посадке деревьев, проводимой под лозунгом «Дыши в будущее!». В рамках проекта за прошедший период на территории Азербайджана были посажены сотни тысяч деревьев.

Турецкая делегация была проинформирована об экологическом ущербе, нанесенном Арменией азербайджанским землям на протяжении 30-летней оккупации. В настоящее время в рамках строительно-восстановительных работ, проводимых на этих территориях, принимаются меры по восстановлению экологии, биологического разнообразия, водных биоресурсов и памятников природы.

Али Асадов сообщил, что на территории Джебраильского района продолжаются работы по совместному созданию «Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства», «Умного питомника» и комплекса «Лес дружбы».

Говоря об управлении водными ресурсами, Али Асадов отметил, что охрана водных ресурсов как в трансграничном, так и местном масштабе имеет для Азербайджана стратегическое значение. В этой связи актуальным вопросом повестки дня установлена задача по укреплению сотрудничества между двумя странами в сфере охраны и устойчивого использования водных ресурсов бассейнов рек Араз и Кура.