В Москве призвали «опираться на заявления Администрации президента Азербайджана»

Россия приветствует заявления Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах ский регион . Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы приветствуем недавние заявления высокопоставленного представителя Администрации президента Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах. Мне кажется, это очень правильный и своевременный сигнал», - цитирует ТАСС Захарову.

Она добавила, что Москва будет «всячески содействовать данному процессу, имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана».

«Мы фиксируем очень много фейков, которые инспирированы для того, чтобы не дать возможность жителям этого региона… вернуться обратно», - отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, «кого-то запугивают какими-то мнимыми угрозами, кому-то подбрасывают недостоверную информацию относительно того, что уже ничего не осталось от их домов». «Это неправда, мы, по крайней мере, видим эти информационные кампании, которые сейчас активно проходят. Мне кажется, нужно опираться на те официальные заявления… представителя Администрации президента Азербайджана и на соответствующие заявления российской стороны», - резюмировала Захарова.