Захарова: После «провала» в Украине Запад «вцепился» в Армению

Запад «звериной хваткой» вцепился в Армению после того, как «провалил» свою политику в Украине, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Запад, чьи планы на украинском направлении полностью провалились, такой же звериной хваткой вцепился в Армению, пытаются оторвать ее от России», - сказала она.

По словам Захаровой, Москва рассматривает последние шаги руководства Армении, включая отказ премьер-министра страны Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ в Минске, расширение поставок западных вооружений в республику, дружбу Еревана и Киева как «звенья одной цепи».